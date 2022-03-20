Италия

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 30-го туру італійської Серії А, у якому зіграють римські Рома та Лаціо.

У рамках 30-го туру італійської Серії A чергове в історії римське дербі зіграють Рома та Лаціо.

Жозе Моуріньо, на тлі нічиєї з Вітессом (1:1), вирішив використати з перших хвилин Манчіні в трійці захисту, у той час як центральна вісь отримає повністю оновлений вигляд із залученням Карсдорпа та Залевські на флангах.

Мауріціо Саррі, після перемоги над Венецією (1:0), зажадав побачити в стартовому складі Лаццарі та Марушича на флангах захисту, тоді як Педро розташується в трійці атакувальних гравців.

Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс — Карсдорп, Крістанте, Олівейра, Залевські — Лор. Пеллегріні, Мхітарян — Абрахам.

Запасні: Фусато, Бур, Кумбулла, Мейтленд-Найлз, Вінья, Дзаньоло, Бове, Верету, Діавара, Ель Шаараві, Шомуродов, Перес.



Лаціо: Стракоша — Хісай, Луїс Феліпе, Ачербі, Марушич — Мілінкович-Савіч, Лейва, Луїс Альберто — Андерсон, Іммобіле, Педро.

Запасні: Рейна, Адамоніс, Патрік, Хісай, Каменовіч, Акпа-Акпро, Андерссон, Башич, Ромеро, Моро, Кабрал.



Гра Рома — Лаціо почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.