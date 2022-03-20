Италия

Колектив Жозе Моуріньо відгрузив до воріт суперників усі три м'ячі зі свого боку ще до перерви, завдяки чому португальский керманич уперше обіграв Мауріціо Саррі в очній тренерській дуелі.

Остання неділя перед початком березневої міжнародної паузи була вже набагато більше насичена футбольними подіями, аніж субота, що їй передувала. Насамперед, увага спільноти була прикута до пізнього вечірнього протистояння в Іспанії, а вже потім уболівальники потроху починали згадувати, що й в італійській Серії A є на що подивитися цього дня. У 194-й раз, та в останнє в поточному сезоні, між собою зустрічалися два величних римських клуби — Рома та Лаціо.

Як бачиться, наприкінці цього футбольного року протистояння колективів Жозе Моуріньо та Мауріціо Саррі буде доволі запеклим. На це вказує бодай сусідні місця команд у турнірній таблиці, при тому що вони розташовані в зоні Ліги Європи УЄФА. Певна річ, що ні для "орлів", ні для "вовків", варіант із виступом у наступному сезоні в цьому турнірі не є максимально бажаним, однак є великі сумніви стосовно того, що комусь із них вдасться потіснити когось із потужної групи топ-4.

При цьому, Рома ще й продовжує представляти країну в поточному розіграші Ліги конференцій УЄФА, на відміну від принципових суперників у особі сусідів за містом, які посеред останніх двох тижнів мали відпочинок через неудалий двобій проти португальського Порту. Підопічні Жозе Моуріньо вже знають, що їм знову доведеться грати проти норвезького Буде-Глімт, від чого вони навряд чи відчувають задоволення після цьогорічного групового етапу. Однак, ця справа вже стосувалася відносно далекого майбутнього.

Римське дербі є доволі запальним уже за своїм визначенням, проте, коли команди розпочинають зі швидкого голу, то ніякого іншого сценарію, окрім гри-феєрії вже бути не може. Цього разу першою вистрілила Рома. Пеллегріні на другій хвилині влаштував авантюру під час виконання кутового на лівому фланзі, зволівши оформити "сухий лист" підкрученим ударом. Не вистачило трохи — постріл прийняла на себе поперечина, однак відскок на порожні ворота для Абрахама вже ніхто із захисників не міг проконтролювати.

Далі ми побачили спроби Лаціо одразу відігратись, проте "орли" занадто довго розігрували м’яча перед чужим штрафним, а ось до дій на завершення не переходили майже зовсім. Атакував колектив Лаціо різними підходами та з залученням усіх можливих виконавців, окрім хіба що голкіпера, та підходів. Проте, не спрацьовувало в номінальних гостей узагалі нічого. Патрісіу, за великим рахунком, лише одного разу зумів потурбувати дальнім пострілом Луїса Альберто в центр воріт, який проблемним не став.

Колектив Жозе Моуріньо зі свого боку комбінував різноманітні підходи. Рома то віддавала ініціативу в атаці суперникам, то самостійно випалювала багатостраждальний газон головної арени Італії на чужій половині поля. Уже на 22-й хвилині господарі дербі сходили до вдалого наступу правим флангом із завершальним прострілом Карсдорпа на вільну дальню стійку для Абрахама. Рахунок було збільшено на користь "вовків", проте відповіді Лаціо на цей факт були вже не настільки реактивними.

Відчутно було, що команда Саррі не може вірно підібрати шляхи до залучення Чіро Іммобіле до власних атак, у той час як суперникам не складало великої потреби якимось чином квапитися з власними атаками. Не дивлячись на це, кінцівка першого тайму запам’яталася запаморочливим виконанням штрафного удару від Пеллегріні зі штрафного на правому фланзі, після якого м’яч улучив прямісінько в ближню дев’ятку. Стракоша був шокований, увесь Лаціо був шокований, та й глядачі те ж на подібний розвиток подій очікувати не могли. А тут ще й Мхітарян слідом дальнім пострілом перевірив на міцність верхній каркас чужих воріт у черговий раз. Здавалося, що Лаціо розірвуть на частини, проте арбітр учасно відправив команди до роздягалень.

Саррі не відчув потреби вносити заміни до гри своєї команди під час перерви, проте вже через сім хвилин після поновлення гри йому довелося це зробити, бо Лаціо не зумів перетягнути ініціативу на свій бік. "Орли" намагалися затримуватися на чужій половині з контролем м’яча, проте створити бодай один гольовий момент для них було аж надто складною задачею. Якщо чесно, то кадрова ротація від італійського фахівця подолати цю проблему не дуже допомогла.

Рому такий розвиток подій улаштовував цілком. "Вовки" намагалися не нагнітати з власними атаками, проте одного разу усе одно були ближчими до голу, аніж їх опоненти. Абрахам ще на 67-й хвилині дозволив собі змарнувати довжелезну передачу на хід до центру чужого штрафного, пробивши повз праву стійку. На цьому події на полі себе не вичерпали, проте окрім постійних суперечок гравців, тренерів та арбітрів разом із ними вже більше нічого цікавого не було.

У наступному турі Рома зіграє в гостях проти генуезької Сампдорії, а Лаціо буде приймати Сассуоло.— Лаціо 3:0Абрахам, 2, 22, Пеллегріні, 40Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс — Карсдорп, Крістанте, Олівейра (Верету, 80), Залевські (Вінья, 74) — Лор. Пеллегріні (Бове, 86), Мхітарян — Абрахам.Стракоша — Марушич, Луїс Феліпе, Ачербі, Хісай (Лаццарі, 52) — Мілінкович-Савіч, Лейва (Катальді, 65), Луїс Альберто — Ф. Андерсон (Ромеро, 65), Іммобіле, Педро.Попередження: Карсдорп, Манчіні, Олівейра — Лейва