Ювентус — Салернітана, getty images
21 марта 2022, 09:22
У рамках 30-го туру італійської Серії А туринський Ювентус здобув упевнену перемогу над Салернітаною.
Команда Макса Аллегрі відправили у ворота суперника два м'ячі, які записали на свій рахунок Пауло Дібала і Душан Влахович.
Огляд матчу:
Ювентус - Салернітана 2:0
Голи: Дібала, 5, Влаховіч, 29
Ювентус: Щесни — Пеллегріні, Кьелліні (Ругані, 46), Де Лігт, Де Шильо — Рабьо, Даніло, Артур (Бернардескі, 70), Куадрадо (Міретті, 90+1) — Влаховіч (Кін, 90+1), Дібала (Мората, 58)
Салернітана: Сепе — Руджері (Рібері, 69), Фасіо, Дьомбер, Маццоккі — Радовановіч (Кулібалі, 78), Кулібалі (Едерсон, 46), Дзортеа, Перотті (Верді, 60), Бонаццолі (Мікаель, 78) — Джуріч
Попередження: Кулібалі, Пеллегріні, Рабьо, Даніло, Верді