До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії.
Мустафа Сіссе - автор переможного голу, Getty Images
21 марта 2022, 09:59
У рамках 30-го туру італійської Серії А Аталанта здобула мінімальну перемогу над Болоньєю.
Головним героєм зустрічі, безперечно, можна сміливо назвати 18-річного нападника бергамасків Мустафу Сіссе, який у своєму дебютному матчі відзначився забитим м'ячем у заключний відрізок другого тайму.
Огляд матчу:
Болонья — Аталанта 0:1
Гол: Сіссе, 82
Болонья: Скорупські, Сумаро, Медель (Дайкс 90+4), Теат, Де Сільвестрі (Касіус 87), Сванберг (Барроу 87), Схутен, Хікі (Віньято 87), Соріано (Фальчінеллі 90+4), Орсоліні, Арнаутовіч
Аталанта: Муссо, Джимсіті, Демірал, Скальвіні (Паломіно 46), Хатебур, Де Роон, Фройлер (Пашаліч 70), Пеццелла (Меле 80), Пессіна (Міхайла 46), Коопмейнерс, Муріель (Сіссе 65)
Попередження: Демірал