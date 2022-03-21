У рамках 30-го туру італійської Серії А Аталанта здобула мінімальну перемогу над Болоньєю.

Головним героєм зустрічі, безперечно, можна сміливо назвати 18-річного нападника бергамасків Мустафу Сіссе, який у своєму дебютному матчі відзначився забитим м'ячем у заключний відрізок другого тайму.

Огляд матчу:

Болонья — Аталанта 0:1
Гол: Сіссе, 82

Болонья: Скорупські, Сумаро, Медель (Дайкс 90+4), Теат, Де Сільвестрі (Касіус 87), Сванберг (Барроу 87), Схутен, Хікі (Віньято 87), Соріано (Фальчінеллі 90+4), Орсоліні, Арнаутовіч

Аталанта: Муссо, Джимсіті, Демірал, Скальвіні (Паломіно 46), Хатебур, Де Роон, Фройлер (Пашаліч 70), Пеццелла (Меле 80), Пессіна (Міхайла 46), Коопмейнерс, Муріель (Сіссе 65)

Попередження: Демірал