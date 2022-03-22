Италия

Гравець долучиться до нової команди після завершення поточного сезону.

Англійський Дербі Каунті продовжує вести героїчну боротьбу за виживання в Чемпіоншипі навіть за умов штрафу у вигляді зняття 21 очка, що його наклала на клуб місцева Футбольна Асоціація через суттєві фінансові проблеми.

Через цей сумний факт із команди потроху починають йти гравці, одним із котрих напередодні став перспективний ірландський нападник нігерійського походження Фесті Ебоселе.

19-річний вихованець клубу підписав попередню угоду із фріульским Удінезе стосовно свого майбутнього трансферу по завершені поточної кампанії, про що на своїй офіційній сторінці повідомили "маленькі зебри".

До основної команди Дербі Каунті Ебоселе долучився лише на початку футбольного року, зігравши у підсумку в 32 матчах, та по два рази відзначившись голами та результативними передачами.