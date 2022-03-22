Италия

Бельгійський форвард підпише контракт із "россонері" на чотири роки.

Контракт нападника Дивока Оріги з Ліверпулем закінчується наприкінці поточного сезону, і футболіст не продовжуватиме його, вирішивши продовжити кар'єру в італійській Серії А.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 26-річний бельгієць перейде до Мілана на правах вільного агента влітку 2022 року.

Орігі підпише з "россонері" контракт, який буде розрахований на чотири сезони. Зарплата гравця у новому клубі становитиме 3,5 мільйона євро на рік.

Цього сезону Дивок Орігі провів за Ліверпуль 14 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 5 голів і віддав 3 асисти.

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