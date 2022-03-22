Бельгійський форвард підпише контракт із "россонері" на чотири роки.
Дівон Орігі, Getty Images
22 марта 2022, 17:21
Контракт нападника Дивока Оріги з Ліверпулем закінчується наприкінці поточного сезону, і футболіст не продовжуватиме його, вирішивши продовжити кар'єру в італійській Серії А.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 26-річний бельгієць перейде до Мілана на правах вільного агента влітку 2022 року.
Орігі підпише з "россонері" контракт, який буде розрахований на чотири сезони. Зарплата гравця у новому клубі становитиме 3,5 мільйона євро на рік.
Цього сезону Дивок Орігі провів за Ліверпуль 14 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 5 голів і віддав 3 асисти.
Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.
Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки і не публікувати інформацію, якою може скористатися ворог у своїх цілях. Це наша земля! Слава Україні!