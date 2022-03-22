Италия

Футболіст входить до сфери інтересів лондонців.

Нападник Ювентусу Пауло Дібала зацікавив лондонський Арсенал. Про це повідомляє Football Italia.

Керівники "канонірів" зв'язувалися з менеджерами футболіста, який покине Ювентус по закінченню сезону.

Також у його послугах зацікавлені інші топ-клуби Європи, зокрема мадридський Атлетіко та міланський Інтер.

Нагадаємо, що як закінчиться сезон-2021/22, Дібала отримає статус вільного агента, через те, що не зміг домовитись з Юве.

24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.

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