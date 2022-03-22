Италия

Шведскьий форвард висловився про завершення кар'єри.

Златан Ібрагімович розповів про свої думки щодо завершення кар'єри.

"Я відчуваю легку паніку від перспективи виходу на пенсію. Безумовно, буду продовжувати грати якомога довше, доки я можу досягати результатів. Я хочу завершити свою кар’єру без жалю, тому я повинен максимально використовувати свій час.

Я знаю, що той адреналін, який я відчуваю зараз, ніколи не буде колишнім. Ми запрограмовані прокидатися, йти на тренування, повертатися додому і відпочивати. Це триває 20-25 років, але одного разу я прокинуся і нічого не плануватиму, і це буде дивне відчуття.

Я думаю, що найбільший смуток буде твій, оскільки ти більше не зможеш дивитися, як я граю. Ти маєш насолоджуватися цим зараз, тому що ти більше ніколи не побачиш таких, як я", — наводить слова шведа Football Italia.

Нагадаємо, що раніше Кіліан Мбаппе обійшов Златана Ібрагімовича за голами у складі Парі Сен-Жермен.