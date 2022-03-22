Шведскьий форвард висловився про завершення кар'єри.
Златан Ібрагімович, getty images
22 марта 2022, 20:34
Златан Ібрагімович розповів про свої думки щодо завершення кар'єри.
"Я відчуваю легку паніку від перспективи виходу на пенсію. Безумовно, буду продовжувати грати якомога довше, доки я можу досягати результатів. Я хочу завершити свою кар’єру без жалю, тому я повинен максимально використовувати свій час.
Я знаю, що той адреналін, який я відчуваю зараз, ніколи не буде колишнім. Ми запрограмовані прокидатися, йти на тренування, повертатися додому і відпочивати. Це триває 20-25 років, але одного разу я прокинуся і нічого не плануватиму, і це буде дивне відчуття.
Я думаю, що найбільший смуток буде твій, оскільки ти більше не зможеш дивитися, як я граю. Ти маєш насолоджуватися цим зараз, тому що ти більше ніколи не побачиш таких, як я", — наводить слова шведа Football Italia.
Нагадаємо, що раніше Кіліан Мбаппе обійшов Златана Ібрагімовича за голами у складі Парі Сен-Жермен.