Италия

Тренер туринців бажає бачити єгиптянина зі своєю командою.

Ювентус готується до того, що Пауло Дібала залишить команду найближчим літом і шукає йому можливу заміну.

Як повідомляють Il Corriere della Sera і Calciomercato, головний тренер туринців Массіміліано Алегрі хоче бачити у команді Мохамеда Салаха.

Цього сезону 29-річний гравець провів 35 поєдинків у складі "червоних", у яких забив 28 голів і віддав 10 асистів.

Нагадаємо, що Салах наразі відкритий для переходу в Барселону.