Италия

Футболіст зміг зарекомендувати себе у італійському клубі.

Форвард Торіно та збірної Хорватії Йосіп Беркало, права на якого належать Вольфсбургу, продовжить свої виступи в Італії на постійній основі.

"Бики" вирішили викупити футболіста у німецького клуба, а сам Брекало також має намір залишитись у Торіно, повідомяє Ніколо Скіра.

Сума трансферу складає 10 млн євро, а форвард підпише контракт до літа 2026 року.

У поточному сезоні на рахунку Брекало 24 матчі за Торіно, в яких він забив шість голів та віддав одну результативну передачу.

Портал Transfermarkt оцінює нападника у 15 млн євро.