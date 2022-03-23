Италия

Півзахисник зробив свій вибір на користь "синьо-гранатових".

Франк Яннік Кесс'є вже найближчого літа з великою ймовірністю перебереться до Барселони, але в нього були й інші варіанти.

Як повідомляє видання El Nacional, центральний півзахисник заради каталонців відмовив трьом іншим претендентам — ПСЖ, Реалу та Тоттенхему.

Цього сезону 25-річний гравець провів 29 поєдинків у складі Мілана, відзначившись шістьма голами та одним асистом.

Нагадаємо, що півзахисник Мілана Франк Кесс'є стане гравцем Барселоні влітку і вже погодив умови співпраці з клубом.