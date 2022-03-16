Испания

Стали відомі умови співпраці хавбека з каталонським клубом.

Півзахисник Мілана Франк Кесс'є стане гравцем Барселони влітку і уже погодив умови співпраці з клубом.

Як повідомляє видання Corriere della Sera, Кесс'є погодив п’ятирічний контракт з Барселоною з зарплатою в розмірі 6,5 млн євро за сезон. Агент івуарійського футболіста отримає 10 млн євро комісійних за цей трансфер.

Цього сезону 25-річний гравець провів 29 поєдинків у складі Мілана, відзначившись шістьма голами і одним асистом.

Раніше повідомлялося, що Барселона також розглядає можливість підписання півзахисника Вулвергемптона Рубена Невеша.