Италия

Італійський клуб може оформити доволі коштовний трансфер.

Головний тренер італійської Роми Жозе Моуріньо неодноразово скаржився на недостатньо активну роботу "вовків" на трансферному ринку, що, буцімто, заважає йому досягати помітного прогресу разом із основною командою.

Згідно зі слів італійського журналіста Ніколо Скіри, керівники римлян почули португальського керманича, тому зараз розмірковують над коштовним придбанням.

Ідеться про нападника іспанської Валенсії Гонсалу Гедеша, контракт якого розрахований до літа 2024 року, проте невдоволення поточним станом справ усередині "кажанів" досі заважає 25-річному гравцеві на повну використовувати власний потенціал.

Валенсія зараз намагається розмовляти з власним гравцем щодо подовження угоди на більший термін, проте всі перемовини завершуються без бажаного для клуба результату.

Якщо ж Рома дійсно бажає оформити перехід португальського виконавця, то їй доведеться викласти аж ніяк не менше, аніж 40 млн євро, у які гравця оцінює портал Transfermarkt.

Гедеш у поточному сезоні зіграв уже в 33 матчах, забивши 13 голів та віддавши п’ять гольових передач.