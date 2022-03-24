Италия

Футболіст Тоттенгему розповів про свій туринський період кар'єри.

Півзахісник лондонського Тоттенгему Деян Кулусевскі розповів про свій період кар'єри в туринському Ювентусі, права якому досі належать на футболіста.

Виконавець не став поглиблятись в проблеми, що переслідували його в італійському гранді, але запевнив, що в Тоттенгемі почуває себе набагато краще.

"Для футболіста все може змінитись в самі короткі строки. В Ювентусі багато що не спрацювало. В мене немає ніякого жалю через це, бо зараз я в Тоттенгемі, у мене добрі стосунки із тренером, а ще я привів своє тіло у форму.

В Ювентусі мене починало багато що дратувати, натомість в Лондоні я ніби дишу свіжим повітрям", — наводить слова Кулусевскі Sky Italia.

Відзначимо, що шведський футболіст провів за Ювентус 27 матчів у першій половині сезону, в яких зумів відзначитись двома забитими голами, а також віддати три результативні передачі.

Що стосується виступів у Тоттенгемі, то з моменту трансферу на рахунку Кулусевскі дев'ять ігор в рамках АПЛ, в яких він забив два голи та віддав чотири результативні передачі.