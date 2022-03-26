Италия

Наставник Болоньї знов потребує медичної допомоги.

Головний тренер Болоньї Сініша Міхайлович зробив заяву про те, що лейкемія знов повернулась до його організму.

"Лейкемія повернулась. Я готовий знов вступити у боротьбу із цією хворобою. Завжди треба знаходити сили, щоб жити. Наступні тижні я проведу в лікарні Сант 'Орсало.

Клуб зробив все для мене — мені облаштували мою палату так, щоб я міг спостерігати за тренуванням команди та матчами Болоньї", — розповів фахівець на спеціальній прес-конференції.

Зназначимо, що Міхайлович вже проходив курс лікування від лейкемії, яку в нього діагнозували влітку 2019 року.

Раніше сербський наставник розповів про своє майбутнє в клубі.