Италия

Захисник уже вісім років вірний неаполітанському клубу.

Термін дії контракту сенегальського центрального захисника Каліду Кулібалі з неаполітанським Наполі спливає вже наприкінці наступного сезону, тому майбутня літня трансферна кампанія стане для "південців" фактично останньою можливістю заробити бодай якісь гроші на продажу свого футболіста.

Як повідомлялося раніше, каталонська Барселона має бажання придбати 30-річного гравця, проте сам він уважає за потрібне продовжити відносини з "ослами".

Італійська преса напередодні отримала оновлену інформацію щодо стану переговорів між гравцем та його нинішнім клубом, та робить висновок про те, що Наполі є дуже близьким до укладення нової угоди з Кулібалі.

Президент неаполітанців Ауреліо де Лаурентіс розраховує домовитися з Каліду стосовно заробітної платні на рівні 5 млн євро за сезон, а термін нової угоди складе три роки.

Зауважимо, що в поточному сезоні футболіст відіграв уже 27 матчів за клуб, по два рази відзначившись голами та гольовими передачами.