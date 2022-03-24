Испания

Каталонці слідкують за сенегальським центрбеком.

Захисник Наполі Каліду Кулібалі потрапив в сферу інтересів Барселони, повідомляє видання Mundo Deportivo.

Барселона планує підсилити лінію захисту влітку і спробує придбати Кулібалі. Представники каталонців уже повідомили про свій інтерес агенту сенегальця Фалі Рамадані.

Чинний контракт Кулібалі з Наполі розрахований до червня 2023 року.

Цього сезону 30-річний гравець провів 27 поєдинків у складі неаполітанців, відзначившись двома голами і двома ассистами.

Раніше повідомлялося, що Барселона також планує придбати нападника Лідса Рафінью.