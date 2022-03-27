Италия

Футболіст є лідером римського клубу.

Римська Рома не планує продавати свого форварда Теммі Абрахама. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Як повідомляє видання, головний тренер римлян Жозе Моуріньо вважає Абрахама лідером колективу та майбутнім команди.

Деякі топ-клуби проявляють інтерес до англійця. Зокрема, у медіа називають лондонський Арсенал та туринський Ювентус.

На рахунку Абрахама цього сезону 23 голи та чотири асисти у 40 поєдинках за "вовків" в усіх змаганнях.

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