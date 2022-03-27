Италия

Переговори про новий контракт колумбійського форварда з бергамасками перебувають "у режимі очікування".

Нападник Аталанти Луїс Муріель може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, нинішній контракт 30-річного колумбійця з бергамасками спливає у 2023 році, і поки що сторони не вели переговорів про його продовження.

Оскільки переговорний процес за новим контрактом перебуває в "режимі очікування", Аталанта може розглянути варіант із продажем Муріеля наступного літа.

Цього сезону колумбійський форвард провів 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 голів і віддав 6 асистів.

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.