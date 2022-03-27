Переговори про новий контракт колумбійського форварда з бергамасками перебувають "у режимі очікування".
Луїс Муріель, Getty Images
27 марта 2022, 23:56
Нападник Аталанти Луїс Муріель може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, нинішній контракт 30-річного колумбійця з бергамасками спливає у 2023 році, і поки що сторони не вели переговорів про його продовження.
Оскільки переговорний процес за новим контрактом перебуває в "режимі очікування", Аталанта може розглянути варіант із продажем Муріеля наступного літа.
Цього сезону колумбійський форвард провів 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 голів і віддав 6 асистів.
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