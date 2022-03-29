Италия

Членкиня родини та агентка гравця знову відзначилася запальним коментарем.

Французький півзахисник туринського Ювентусу Адрієн Рабіо воліє проводити достатньо тихе світське життя, лише зрідка даючи коментарі стосовно своє гри чи виступів команди.

Це в повному обсязі компенсується за рахунок виступів перед пресою його матері Веронік Рабіо, яка до того ж є футбольною агенткою гравця "зебр".

У нещодавньому інтерв’ю французькій пресі представниця 26-річного виконавця спробувала розповісти про стан свого сина після вильоту команди вже на першій стадії плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА.

"У журналістів стосовно Адрієна склався якесь нездорове враження. Напевно, це тому що ми намагаємося приділяти мало уваги спілкуванню з ними. Саме через це їм доводиться щось вигадувати, проте нічого страшного у цьому немає.

Відносно критики, що в мене, що в Адрієна доволі "товста шкіра". Нам немає потреби комусь щось доводити. Він грає собі в футбол, проте поза межами поля не має бажання відкриватися на широкий загал. Тим паче — заради якихось виправдань, тощо.

Помилки бувають у кожного в житті. Футболісти не роботи, а звичайні люди! Із того моменту, як йому виповнилося 17 років, Адрієн грає на професійному рівні, тому вже засвоїв багато життєвих уроків.

В Італії преса нищить його від матчу до матчу, хоча він усе одно продовжує бути гравцем основного складу. Нажаль, не всі розуміють, через що саме доводиться проходити спортсменам на подібному рівні.

Хтось каже, що футболістам платять забагато грошей. Проте ці люди й гадки не мають, на які жертви доводиться йти заради кар’єрі. Тут потрібен сталевий менталітет", — заявила представниця гравця.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Рабіо відіграв 36 матчів, віддавши дві гольові передачі.