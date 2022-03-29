Клуб не зацікавлений у своєму захиснику.
маттіа кальдара, getty images
29 марта 2022, 19:43
Захисник Мілану Маттіа Кальдара, який виступає на правах оренди за Венецію, не потрібен своєму основному клубу.
В послугах 27-річного футболіста зацікавлені Верона та Торіно, повідомляє Ніколо Скіра.
Окрім того, Венеція може викупити права на Кальдару за чотири мильйони євро, але для цього клубу потрібно зберігти прописку в Серії А.
У поточному сезоні на рахунку захісника 26 матчів у футболці Венеції, в яких він по разу забив та віддав гольову передачу.
Раніше Кальдара розповів про своє ставлення до наставника Аталанти Гасперіні.