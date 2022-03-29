Италия

Клуб не зацікавлений у своєму захиснику.

Захисник Мілану Маттіа Кальдара, який виступає на правах оренди за Венецію, не потрібен своєму основному клубу.

В послугах 27-річного футболіста зацікавлені Верона та Торіно, повідомляє Ніколо Скіра.

Окрім того, Венеція може викупити права на Кальдару за чотири мильйони євро, але для цього клубу потрібно зберігти прописку в Серії А.

У поточному сезоні на рахунку захісника 26 матчів у футболці Венеції, в яких він по разу забив та віддав гольову передачу.

Раніше Кальдара розповів про своє ставлення до наставника Аталанти Гасперіні.