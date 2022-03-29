Италия

Нігерійський нападник отримав почесну нагороду.

Нападник Наполі Віктор Осімген став найкращим гравцем елітного дивізіону чемпіонату Італії за підсумками минулого місяця.

Нігерійський форвард відіграв три поєдинки у березні, відзначившись чотирма забитими голами.

23-річний Осімген провів 18 матчів за національну збірну Нігерії (10 голів) та грав за Вольфсбург (16 матчів у всіх турнірах, 0 голів), Шарлеруа (36, 20), Лілль (38, 18) та Наполі (55, 25) .

Нагадаємо, що Наполі оцінив Осімгена у 100 мільйонів євро.