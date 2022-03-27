Италия

Саме таку суму клуб хоче отримати за свого форварда.

Наполі збільшив ціну свого лідера атак Віктора Осімгена — повідомляє Goal із посиланням на Fichajes.

Якщо у січні за нього вимагали 70 мільйонів, то зараз клуб хоче не меньше 100.

Інтерес до нігерійця мали Арсенал та Н'юкасл, та поки що невідомо, як вони відреагували на рішення Наполі.

23-річний Осімген провів 18 матчів за національну збірну Нігерії (10 голів) та грав за Вольфсбург (16 матчів в усіх турнирах, 0 голів), Шарлеруа (36, 20), Лілль (38, 18) та Наполі (55, 25).