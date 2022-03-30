Италия

Хавбек Аталанти висловився щодо ситуації, що склалась на Житомирщині під-час війни.

Півзахісник Аталанти та збірної України Руслан Малиновский висловив слова подяки українським воїнам, що боронять нашу державу від нападів РФ.

Окрім того, футболіст висловив надію щодо повернення футболу на Житомирщіну, звідки він родом.

"Дорогі житомиряни та українці. Вже понад місяць ми захищаємо рідну землю від російської агресії. Вони прийшли на нашу землю з війною, вбивають наших мирних жителів, дітей та жінок, руйнують наші домівки.

Наше, футболістів, які грають з українським прапором, поле бою – футбольне. Ми повинні робити максимум, допомагати нашій країні та народу в цей складний час.

Як житомирянин, хочу подякувати всім футболістам, які залишилися в команді, які допомагають, проводять благодійні матчі та переказують кошти на допомогу нашій армії та людям. Хочу подякувати їм за те, що не кидають команду.

Також дякую всім вболівальникам, які підтримують Полісся в цей складний час і роблять максимум не тільки для країни, але й для житомирян.

Слава Україні", — сказав футболіст в своїй соцмережі Instagram.

Раніше Малиновський присвятив свої голи у ворота Баєру жертвам війни в Україні.