Италия

Наставник Ювентусу розповів, як міг опинитись в Іспанії.

Головний тренер туринського Ювентусу Массіміліано Аллегрі розповів про те, як він міг очолити мадридський Реал.

За словами фахівця, влітку він мав підписаний контракт з клубом, але потім подзвонили з Ювентусу.

"Не так просто відмовити Реалу. Тим паче, коли ви маєте підписаний контракт. Згодом я подзвонив Пересу та повідомив, що не зможу тренувати його команду — на мене вийшов Ювентус.

Коли мені подзвонили з Турину, то я більше не мав сумнівів щодо свого майбутнього місця роботи", — наводить слова Аллегрі Marca.

Відзначимо, що Алегрі тренував Ювентус в період з 2014 року по 2019. Згодом, весною 2021 року фахівець знов очолив "стару синьору".

Раніше стало відомо, за якої умови Реал може звільнити Карло Анчелотті.