Наставник Ювентусу розповів, як міг опинитись в Іспанії.
массіміліано аллегрі, getty images
31 марта 2022, 14:15
Головний тренер туринського Ювентусу Массіміліано Аллегрі розповів про те, як він міг очолити мадридський Реал.
За словами фахівця, влітку він мав підписаний контракт з клубом, але потім подзвонили з Ювентусу.
"Не так просто відмовити Реалу. Тим паче, коли ви маєте підписаний контракт. Згодом я подзвонив Пересу та повідомив, що не зможу тренувати його команду — на мене вийшов Ювентус.
Коли мені подзвонили з Турину, то я більше не мав сумнівів щодо свого майбутнього місця роботи", — наводить слова Аллегрі Marca.
Відзначимо, що Алегрі тренував Ювентус в період з 2014 року по 2019. Згодом, весною 2021 року фахівець знов очолив "стару синьору".
Раніше стало відомо, за якої умови Реал може звільнити Карло Анчелотті.