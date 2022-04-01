Португальський півзахисник може перебратися до Серії А.
Ренату Санчеш, getty images
01 апреля 2022, 00:53
Ренату Санчеш після відмінного відрізка у французькому Ліллі привернув увагу провідних клубів чемпіонату Італії.
Як повідомляє видання Calciomercato, португальського півзахисника хочуть підписати Ювентус та Мілан.
У поточному сезоні футболіст зіграв у 25 матчах, забив один гол та зробивши п'ять голових передач.
Нагадаємо, що Ренату Санчеш відмовився переходити до Мілана в зимове трансферне вікно.