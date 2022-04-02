Италия

Голи Лаццарі та Мілінковича-Савича принесли в актив римського клубу три очки.

У рамках 31 туру італійської Серії А Лаціо приймав на своєму полі Сассуоло.

Підопічні Мауріціо Саррі відправили у ворота гостей два м'ячі, авторами яких стали Лаццарі і Мілінкович-Савич, завдяки чому римляни набрали у свій актив три очки.

Наприкінці матчу Траоре зумів скоротити відставання своєї команди до одного м'яча, проте зрештою це ніяк не позначилося.

Лаціо — Сассуоло 2:1

Голи: Лаццарі, 17, Мілінкович-Савич, 51 — Траоре, 90+5

Лаціо: Стракоша, Лаццарі, Ачербі, Патрік, Марушич, Лейва (Катальді 79), С. Мілінковіч-Савіч (Башич 85), Луїс Альберто, Феліпе Андерсон, Іммобіле, Дзакканьї

Сассуоло: Консільї, Мулдур (Тольян 74), Кірікеш, Д. Феррарі, Кірьякопулос (Рожеріо 46), Енріке, Фраттезі (Харруї 74), Дефрель (Оддеї 84), Распадорі, Х. Траоре, Скамакка (Самеле 89)

Попередження: Феліпе Андерсон — Кірьякопулос, Фраттезі, Харруї