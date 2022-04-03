Италия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії.

У рамках 31-го туру італійської Серії A Торіно став черговим колективом у цьому сезоні, якому вдалося скривдити аутсайдера національної першості — Салернітану, на її полі. Доля матчу була вирішена за рахунок влучного пострілу з пенальті від Андреа Белотті ще на початку першого тайму.

Огляд матчу:

Салернітана — Торіно 0:1

Гол: Белотті, 18

Салернітана: Сепе — Гьомбер, Радовановіч, Фасіо — Маццоккі (Руджері, 75), Кулібалі (Бохінен, 56), Лоуренсо, Верді (Рібері, 56) — Бонаццолі — Зортеа (Вергані, 82), Джуріч (Мікаел, 75).

Торіно: Беріша — Іццо, Бремер, Буонджорно (Родрігес, 89) — Войвода, Мандрагора, Річчі (Лінетті, 67), Сінго — Пьяца (Брекало, 67), Лукіч — Белотті.

Попередження: Фасіо, Бонаццолі, Лоуренсо, Гьомбер — Белотті, Іццо, Беріша, Сінго.