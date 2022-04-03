Италия

Керманич Ювентуса прокоментував прийдешнє протистояння.

У рамках 31-го туру італійської Серії A туринський Ювентус на своєму полі буде приймати міланський Інтер у так званому Derby d'Italia.

Ювентус — Інтер. Напередодні

За добу до початку гри головний тренер "зебр" Массіміліано Аллегрі поділився своїми очікуваннями від прийдешньої зустрічі.

"Інтер, як і раніше, залишатиметься фаворитом у боротьбі за Скудетто, принаймні, до завтрашнього вечора.

Також очевидно, що у Мілана справи йдуть дуже добре, як і у Наполі, і я думаю, що переможцем цього чемпіонату стане одна з цих трьох команд.

Ми знаємо, що нам буде складно навіть вийти до Ліги чемпіонів. Попереду буде розіграно ще багато очок, тому ми маємо зберігати концентрацію.

На щастя, це матч, на який гравці налаштовуються особливим чином на психологічному рівні, тому мені не потрібно підштовхувати їх додатково для того, щоб вони відчували себе мотивованими та сконцентрованими", — заявив італійський спеціаліст.

Нагадаємо, що зустріч Ювентус — Інтер відбудеться 3 квітня о 21:45 за київським часом.