Закінчився матч чемпіонату Італії.
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03 апреля 2022, 20:56
В рамках 31 туру італійської Серії А Рома на виїзді здолала Сампдорію (0:1).
На 27 хвилині рахунку Геріх Мхітарян відкрив рахунок. Хавбек сильно пробив у створ воріт із-за меж штрафного майданчика та влучив у ціль.
Український нападник Сампдорії Владислав Супряга весь поєдинок провів на лаві запасних.
Сампдорія — Рома 0:1
Гол: Мхітарян, 27
Сампдорія: Аудеро, Берешиньскі, Коллі, Феррарі, Мурру (Ауджелло, 60), Йосіда, Рінкон (Роналду Вієйра, 60), Кандрева, Сенсі (Куальярелла, 46), Торсбю (Трімболі, 73), Сабірі, Капуто.
Рома: Руй Патрісіу, Карсдорп, Смоллінг, Манчіні, Рожер, Залевскі (Вінья, 81), Бове, Мхітарян, Сержиу Олівейра, Крістанте, Пеллегріні (Кумбула, 90), Абрахам (Шомуродов, 81).