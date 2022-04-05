Италия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії.

Мілан у рамках поєдинку 31 туру чемпіонату Італії приймав на своєму полі Болонью та зіграв унічию.

Господарі поля володіли територіальною перевагою, але так і не змогли конвертувати її в забитий гол.

Огляд матчу:

Мілан — Болонья 0:0

Мілан: Меньян — Калабрія (Флоренці, 75), Томорі, Калулу, Ернандес — Беннасер (Кессьє, 70), Тоналі,Рафаел Леау, Браїм Діас, Жуніор Мессіас (Ребіч, 46) - Жиру (Ібрагімович, 70).

Болонья: Скорупські — Хіки (Касіус, 71), Медель (Боніфаці, 82), Сумаоро, Теате, Дейкс (Мбайє, 83) — Сванберг (Соріано, 71), Схутен, Ебішер — Арнаутович, Барроу (Орсоліні, 60).