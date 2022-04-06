Италия

Терміни відновлення гравця невідомі.

Фланговий захисник італійської Роми Алессандро Флоренці, який наразі виступає на правах оренди за Мілан, на минулих вихідних отримав важке пошкодження під час гри проти Болоньї (0:0), провівши на полі всього 15 хвилин.

Клубні лікарі одразу вказали на можливі проблеми з меніском лівої ноги в 31-річного виконавця, проте йому необхідно було пройти спеціальне обстеження задля отримання остаточного діагнозу.

У підсумку, представники медперсоналу "россонері" вирішили не гаяти часу, а одразу відправляти італійця на операцій стіл.

Як повідомляє прес-служба Мілану, уранці 6 квітня Флоренці переніс артроскопічну операцію на ушкодженій ділянці тіла за участі докторів П'єро Паоло Маріані та Лусіо Дженезіо.

Після вдалого хірургічного втручання, гравець розпочав реабілітаційний курс, строки якого на поточний момент є невизначеними.

Зауважимо, що в поточному сезоні це вже третій випадок, коли Флоренці травмує коліно.