Захисник Фіорентини може перебратися до Турина.
Нікола Міленкович, Getty Images
06 апреля 2022, 19:57
Центральний захисник Фіорентини Нікола Міленкович у літнє трансферне вікно може перебратися до іншого клубу італійської Серії А.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, у підписанні 24-річного серба зацікавлений туринський Ювентус, який хоче отримати гравця наступного літа.
Зазначається, що керівництво "старої синьйори" вже провело першу зустріч із агентом Міленковича.
У контракті сербського центрбека, що спливає влітку 2023 року, є пункт про звільнення у розмірі 15 мільйонів євро.
У поточному сезоні Нікола Міленкович провів за Фіорентину 31 матч, у яких він забив 3 голи.