Италия

Захисник Фіорентини може перебратися до Турина.

Центральний захисник Фіорентини Нікола Міленкович у літнє трансферне вікно може перебратися до іншого клубу італійської Серії А.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, у підписанні 24-річного серба зацікавлений туринський Ювентус, який хоче отримати гравця наступного літа.

Зазначається, що керівництво "старої синьйори" вже провело першу зустріч із агентом Міленковича.

У контракті сербського центрбека, що спливає влітку 2023 року, є пункт про звільнення у розмірі 15 мільйонів євро.

У поточному сезоні Нікола Міленкович провів за Фіорентину 31 матч, у яких він забив 3 голи.