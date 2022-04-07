Италия

Туринський клуб визначився з наступним трансфером.

Центральний нападник Сауссуоло Джакомо Распадорі в поточному сезоні вразив уболівальників італійської Серії A своїми вдалими виступами.

У 31 зіграному матчі 22-річний футболіст забив дев’ять м’ячів та віддав п’ять гольових передач.

Результативність гравця у порівняно юному віці не залишає осторонь провідні клуби країни, проте й "нероверді" також були б не проти залишити його в своєму складі.

До битви поміж претендентами найближчого трансферного вікна долучиться також і туринський Ювентус, який, за переконанням італійського журналіста Джованні Альбанезе, останнім часом надто часто проводить зустрічі з представниками виконавця, вважаючи його одним із найбільш вагомих підписань майбутньої кампанії.

Діюча угода Распадорі з Сассуоло добігає кінця влітку 2024 року, тоді як його трансферна вартість оцінюється порталом Transfermarkt у 28 млн євро.