Клуб готовий провернути декілька переходів.
Дівок Орігі, Getty Images
07 апреля 2022, 20:58
Керівництво Мілана готово витратити 100 мільйонів євро на трансфери влітку. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Першим трансфером Мілана має стати перехід Свена Ботмана з Лілля за 25-30 мільйонів євро.
Також клуб розглядає варіант купівлі Ренату Саншеша з Лілля. Він є пріоритетною ціллю італійського клубу на підсилення центра поля.
В атаку Мілан розглядає декілька варіантів. Серед них форвард Сассуоло Джанлука Скамакка (40 мільйонів євро) та Дівок Орігі з Ліверпуля (вільний агент). З бельгійським нападником клуб вже веде перемовини та близький до успішного їх закінчення.