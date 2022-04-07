Италия

Клуб готовий провернути декілька переходів.

Керівництво Мілана готово витратити 100 мільйонів євро на трансфери влітку. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Першим трансфером Мілана має стати перехід Свена Ботмана з Лілля за 25-30 мільйонів євро.

Також клуб розглядає варіант купівлі Ренату Саншеша з Лілля. Він є пріоритетною ціллю італійського клубу на підсилення центра поля.

В атаку Мілан розглядає декілька варіантів. Серед них форвард Сассуоло Джанлука Скамакка (40 мільйонів євро) та Дівок Орігі з Ліверпуля (вільний агент). З бельгійським нападником клуб вже веде перемовини та близький до успішного їх закінчення.