Италия

Хавбек знадобиться "россонері" в наступному сезоні.

На початку поточного сезону італійський Мілан ухвалив рішення про те, що його 22-річний вихованець Томмазо Побега в цьому футбольному році буде грати у черговій оренді — у Торіно.

Півзахисник у складі "биків" почав помітно прогресувати, та вже відіграв 26 матчів, у яких відзначився чотирма голами та віддав дві гольові передачі.

Зрештою, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, футболіст має наступного сезону повернутися до основної команди "россонері", де на нього буде чекати можливість закріпитися під керівництвом Стефано Пьолі.

Таким чином, прохання Торіно продовжити оренду гравця, якого портал Transfermarkt оцінює в 14 млн євро, було відхилено.

Нагадаємо, що після закінчення курсу підготовки на юнацькому рівні у складі Мілану, Побега ще не встиг зіграти жодного матчу за "дорослу" команду.