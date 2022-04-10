Италия

Завершився черговий матч чемпіонату Італії.

В рамках тридцять другого туру італійської Серії А Лаціо у гостях без особливих проблем переграв Дженоа.

Екс-команда Андрія Шевченка продовжує свій шлях до Серії Б. Гравці Лаціо відзначались як у своїх, так и у чужих воротах — після чотирьох влучних ударів Патрік зрізав м'яч у власні ворота після удару суперника.

ВІдзначимо, що у разі непрограшу Венеції в матчі проти Удінезе, "грифони" опиняться на передостанньому місті в турнірній таблиці.

Дженоа — Лаціо 1:4

Голи: Патрік, 68 (автогол) — Марушич, 31, Іммобіле, 45+2, 63, 76

Попередження: Лейва