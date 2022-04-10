Италия

Завершилися три поєдинки 32 туру чемпіонату Італії.

В рамках 32-го туру італійської Серії А бергамська Аталанта вирушила в гості до Сассуоло, де зазнала поразки з рахунком 1:2.

Український півзахисник Руслан Маліновський з'явився на полі на 77-й хвилині замість Пашаліча за рахунку 0:2 на користь господарів та встиг взяти участь у єдиній результативній атаці своєї команди у цьому матчі.

У компенсований до другого тайму час лідер збірної України зважився на довгу передачу з середини поля, після якої Луїс Муріель скористався помилкою захисника Сассуоло і скоротив відставання Аталанти в рахунку до одного м'яча.

Втім, врятувати хоча б нічийний результат у гравців Аталанти не вистачило часу, а асист Маліновському так і не зарахували через торкання суперника у моменті з голом Муріеля.

Сассуоло — Аталанта 2:1

Голи: Траоре 24, 61 — Муріель 90+2

Сассуоло: Консільї, Мулдур, Айхан, Кірікеш, Кірьякопулос (Д. Феррарі 78), Енріке (Маньянеллі 46), Лопес, Берарді (Дефрель 71), Распадорі, Траоре (Рожеріо 71), Скамакка (Руан 78)



Аталанта: Спортьєлло, Скальвіні, Деміраль, Толой (Паломіно 58), Хатебур (Дзаппакоста 46), Пессіна, Пашаліч (Малиновський 77), Пеццелла, Міранчук (Коопмейнерс 46), Сапата, Бога (Муріель 58)

Попередження: Енріке, Мулдур — Дзаппакоста

У паралельному поєдинку Наполі приймав на своєму полі Фіорентину і зазнав поразки у результативному матчі.

Команди забили на двох п'ять м'ячів, а переможцем із гольової стрілянини вийшли "фіалки".

Наполи — Фіорентина 2:3

Голи: Мертенс 58, Осімхен 84 — Гонсалес 29, Ікона 66, Кабрал 72

Наполі: Оспіна, Дзанолі, Рахмані, Кулібалі, Руї (Гулям, 86), Лоботка (Демме, 80), Руїс (Мертенс, 56), Політано (Лосано, 46), Зелінскі, Інсіньє (Ельмас, 80), Осімхен

Фіорентина: Террачано, Венуті, Ігор (Кварта, 86), Міленкович, Бірагі, Дункан (65), Амрабат, Кастровіллі, Гонсалес (Кальєхон, 85), Кабрал (Кокорін, 86), Сапонара (Іконе, 65)

Попередження: Міленкович, Кабрал, Іконе

Також Удінезе зумів здобути перемогу над Венецією завдяки пізньому голу Бекао у компенсований час.

Венеція — Удінезе 1:2

Голи: Анрі 86 – Деулофеу 35 (пен.), Бекао 90+3