Италия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії.

В рамках 32-го туру італійської Серії А Наполі приймав на своєму полі Фіорентину, де зазнав поразки з рахунком 2:3.

У результативному матчі "фіалки" перестріляли господарів, забивши у їхні ворота аж три м'ячі. Неаполітанці лише двічі засмутили суперника, що може їм дорого куштувати у чемпіонських перегонах цього сезону.

Огляд матчу:



Наполі — Фіорентина 2:3

Голи: Мертенс 58, Осімхен 84 — Гонсалес 29, Ікона 66, Кабрал 72

Наполі: Оспіна, Дзанолі, Рахмані, Кулібалі, Руї (Гулям, 86), Лоботка (Демме, 80), Руїс (Мертенс, 56), Політано (Лосано, 46), Зелінскі, Інсіньє (Ельмас, 80), Осімхен

Фіорентина: Террачано, Венуті, Ігор (Кварта, 86), Міленкович, Бірагі, Дункан (65), Амрабат, Кастровіллі, Гонсалес (Кальєхон, 85), Кабрал (Кокорін, 86), Сапонара (Іконе, 65)