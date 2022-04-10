Италия

Закінчився поєдинок чемпіонату Італії.

В рамках 32 туру італійської Серії А Мілан на виїзді не зміг переграти Торіно (0:0).

Перший тайм не був дуже насиченим на гольові моменти. Мілан лише двічі пробив у створ воріт, у той час, як Торіно — жодного. У другому господарі заграли активніше, але жодна з команд так і не забила.

Торіно — Мілан 0:0

Торіно: Беріша — Зіма (Іццо, 63), Бремер, Родрігес, Сінго (Айна, 63), Войвода (Буонджорно, 84) — Лукіч, Річчі, Побега (Сек, 84), Брекало — Беллоті (Пеллегрі, 82).

Мілан: Меньян — Ернандес, Томорі (Габбія, 87), Калулу, Калабрія — Кессьє, Тоналі (Круніч, 82), Леау, Діас (Мессіас, 55), Салемакерс — Жиру.

Попередження: Лукіч, Побега, Томорі, Калулу.