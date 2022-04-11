Италия

До вашої уваги найкращі моменти поєдинку Серії A.

Римська Рома в рамках 32-го туру італійської Серії A провела запальний домашній поєдинок проти Торіно, за підсумками якого зуміла не тільки врятуватися від поразки в заключній частині гри, але й вирвати підсумкову перемогу.

Огляд матчу:

Рома — Салернітана 2:1

Голи: Перес, 82, Смоллінг, 85 — Радованович, 22.

Рома: Руй Патрісіу — Кумбула (Дзаньоло, 46), Смоллінг, Ібан’єс — Карсдорп, Крістанте (Верету, 75), Сержіу Олівейра (Шомуродов, 68), Ель-Шаараві (Залевські, 68) — Мхітарян, Афена-Г’ян (Перес, 68) — Абрахам.

Салернітана: Сепе — Дьомбер, Радованович, Раньєрі (Дрегушин, 60) — Маццокки (Ярошиньскі, 74), Едерсон, Кулібалі, Бохінен (Кастанос, 65), Обі (Дзортеа, 65) — Джуріч, Рібері (Верді, 75).

Попередження: Кумбула, Крістанте, Мхітарян, Абрахам, Руй Патрісіу — Бохінен, Джурич, Дьомбер, Рібері, Сепе, Кастанос, Дзортеа, Радованович.