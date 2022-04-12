Футболіст Ювентуса найближчим часом може стати гравцем "змій".
пауло дібала, getty images
12 апреля 2022, 14:16
Форвард туринського Ювентуса Пауло Дібала вже влітку може приєднатись до Інтеру.
Боси міланського клубу продвинулись в перемовинах із представниками футболіста, повідомляє GdS. Єдина проблема в тому, що Інтер не бажає платити футболісту його заробітну плату в 6 млн євро.
Клуб готовий платити аргентинцю лише 4 мл євро. Тим не менш, перемовини між сторонами тривають.
"Джоя" вже забив 13 м’ячів та віддав шість гольових передач у 30 матчах за свій поточний клуб.
Раніше повідомлялось, що запит щодо футболіста робив Арсенал.