Италия

Футболіст отримав багато критики за останні матчі.

Нападник Лаціо Чіро Іммобіле може завершити кар'єру в збірній Італії. Про це повідомляє Get Italian Football News.

За інформацією джерела, футболіст повідомив про своє рішення тренерському штабу "Скуадри Адзурри".

Головною проблемою для 32-річного голеадора стає постійна критика його гри з боку вболівальників національної команди і той факт, що італійці вдруге поспіль не змогли кваліфікуватися на чемпіонат світу.

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні не згоден з гравцем та бажає провести з ним зустріч, щоб вмовити його залишитись.

Але, схоже, що сам Іммобіле вже прийняв рішення і змінювати його не буде. Він зіграв за Італію 54 матчі, у яких забив 15 голів.