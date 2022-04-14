Наставник Мілану висловився напередодні матчу Серії А.
стефано піолі, getty images
14 апреля 2022, 16:50
В 33-му турі чемпіонату Італії Мілан вдома прийме одного з аутсайдерів першості — Дженоа.
Головний тренер "россонері" Стефано Піолі розповів останні новини клубу напередодні гри.
"Ібрагімович ще не відновився, але ми сподіваємось, що він зможе зіграти в заключних матчах чемпіонату. Натомість Ребіч та Беннасер повністю готові до гри. Браїм Діас наразі не в найкращий формі через ігровий спад, але ми віримо в нього.
Ми ще не говорили зі Златаном щодо його контракту. Мілан підтримає те рішення, котре прийме сам футболіст — він достатньо дорослий та мудрий для цього.
Скудетто? Ми віримо в те, що зможемо взяти трофей. Мілан показує достатньо якісний футбол, тому не бачу причин цього не хотіти", — наводить слова фахівця Джанлука Ді Марціо.
Відзначимо, що матч Мілан — Дженоа відбудеться завтра о 20:00 за київським часом.