Италия

Наставник Мілану висловився напередодні матчу Серії А.

В 33-му турі чемпіонату Італії Мілан вдома прийме одного з аутсайдерів першості — Дженоа.

Головний тренер "россонері" Стефано Піолі розповів останні новини клубу напередодні гри.

"Ібрагімович ще не відновився, але ми сподіваємось, що він зможе зіграти в заключних матчах чемпіонату. Натомість Ребіч та Беннасер повністю готові до гри. Браїм Діас наразі не в найкращий формі через ігровий спад, але ми віримо в нього.

Ми ще не говорили зі Златаном щодо його контракту. Мілан підтримає те рішення, котре прийме сам футболіст — він достатньо дорослий та мудрий для цього.

Скудетто? Ми віримо в те, що зможемо взяти трофей. Мілан показує достатньо якісний футбол, тому не бачу причин цього не хотіти", — наводить слова фахівця Джанлука Ді Марціо.

Відзначимо, що матч Мілан — Дженоа відбудеться завтра о 20:00 за київським часом.