Италия

Форвард висловився щодо морального стану команди.

Форвард Болоньї Марко Арнаутович висловився щодо головного тренера Сініши Міхайловича, у якого нещодавно знов діагностували лейкоз.

Австрієць запевная, що команда буде битись на полі так, наче грають 11 Міхайловичей.

"У футболі ти завжди повинен бути голодним, інакше нічого не доб'єшся. Зараз ми всі граємо заради Сініши. На полі повинно бути одинадцять Міхайловичей. Навіть більше — весь стадіон. Коли він щось говорить, то від нього неможливо відірвати очей.

Ми знаємо, що йому належить пройти нелегкий шлях до одужання. В свою чергу, команда зробить все, щоб йому було легче та більш радісно", — розповів Арнаутович Джанлуці Ді Марціо.

Раніше слова підтримки на адресу Міхайловича висловив Стефано Піолі.