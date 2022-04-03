Италия

Фахівець висловив слова підтримки коллезі по цеху.

Головний тренер Мілану Стефано Піолі підтримав Сінішу Міхайловіча, який вдруге отримав страшний діагноз — лейкоз.

Фахівець висловив надію, що найближчим часом зустрінеться з тренером на полі.

"Мені дійсно шкода, що я не можу зіграти із Міхайловичем на полі. Сподіваюсь, що найближчим часом зможу кинути йому виклик, але зараз він бореться із страшною хворобою.

Він дуже вмотував своїх хлопців, я бачив відеодзвінок, який він відправив футболістам", — наводить слова Піолі Sky Italia.

Зназначимо, що Міхайлович вже проходив курс лікування від лейкемії, яку в нього діагнозували влітку 2019 року.

Раніше сербський наставник розповів про своє майбутнє в клубі.