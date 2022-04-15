Футболіст залишається у клубі.
Хуан Куадрадо, getty images
15 апреля 2022, 14:16
Офіційний сайт "б'янко-нері" повідомляє, що Хуан Куадрадо поставив підпис під новим контрактом.
Наразі угода 33-річного футболіста буде розрахована до літа наступного року.
Куадрадо виступає за Ювентус з 2015 року. За цей час він зіграв за команду 262 матчі, забив 24 голи та виконав 53 гольові передачі.
Зазначимо, що раніше у пресі ходила інформація про невдоволення Куадрадо та іншими важливими гравцями команди головним тренером Максом Алегрі.