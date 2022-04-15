Италия

Футболіст залишається у клубі.

Офіційний сайт "б'янко-нері" повідомляє, що Хуан Куадрадо поставив підпис під новим контрактом.

Наразі угода 33-річного футболіста буде розрахована до літа наступного року.

Ancora insieme, Panita ❤️@Cuadrado rinnova fino al 2023 ⚪️⚫️ — JuventusFC (@juventusfc) April 15, 2022

Куадрадо виступає за Ювентус з 2015 року. За цей час він зіграв за команду 262 матчі, забив 24 голи та виконав 53 гольові передачі.

Зазначимо, що раніше у пресі ходила інформація про невдоволення Куадрадо та іншими важливими гравцями команди головним тренером Максом Алегрі.