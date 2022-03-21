Италия

У команді ледь не почався заколот.

Напередодні матчу 30 туру Серії А проти Салернітани гравці Ювентуса висловили незадоволення діями головного тренера Массіміліано Аллегрі — повідомляє Gazzetta dello Sport.

Зазвичай напередодні домашніх матчів гравці після вечірнього тренування їдуть додому, але цього разу Аллегрі наказав усім залишитися на базі.

Гравці через нинішних капітана та віце-капітана (за відсутності К'єлліні та Бонуччі) Дібали та Куадрадо висловили своє незадоволення. Розмова пройшла на підвищених тонах, до неї приєдналися Рабіо та Данило, але тренер своє рішення не змінив.

Ювентус переграв Салернітану та зберігає 4 місце у Серії А.