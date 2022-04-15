Италия

Українець подякував керівникам міста Мілан.

Легендарний український футболіст та тренер Андрій Шевченко подякував головам Мілану за гостинність до українців, які залишили свої домівки через жорстоку війну, з якою РФ прийшла на українську територію.

"Я сильно прив’язаний до Мілана, і я дуже радий бачити, як Мілан відкрив своє серце для України, негайно впроваджуючи акції солідарності та гостинності.

Я дякую меру Джузеппе Сала за віру в цей проєкт та офіси муніципалітету Мілана за те, що зробили можливим моє бажання зробити щось конкретне для своїх людей тут. Хлопці та дівчата в безпеці, і це — найголовніше", — сказав Шевченко.

Повідомляється також, що Шевченко профінансує активацію інформаційної лінії (020205) яка дбатиме про спрямування українських сімей, які прибули до міста, та тих, хто пропонує їм гостинність, до служб, які діють у Мілані.