Италия

Закінчився поєдинок чемпіонату Італії.

В рамках 33 туру італійської Серії А міланський Інтер на виїзді переграв Спецію.

Рахунок команда Індзагі відкрила на 31 хвилині Марцело Брозовіч отримав пас від Даніло Д'Амброзіо та вдарив у дев'ятку воріт Проведеля.

У другому таймі Спеція зуміла вирівняти гру та декілька разів загрожувала воротам Хандановіча, але Інтер забив другий гол. Мартінес на 73 хвилині не залишив шансів воротарю господарів.

Спеції вдалось відіграти один м'яч на 88 зусиллями Маджоре, але на більше команду Мотти не вистачило. Натомість Інтер зробив рахунок 1:3 зусиллями Санчеса та став лідером турнірної таблиці Серії А.

Спеція — Інтер 1:3

Голи: Маджоре, 88 — Брозовіч, 31, Мартінес, 73, Санчес, 90+4

Спеція: Проведель — Реца (Феррер, 37), Ніколау, Ерліч, Аду — Бастоні (Верде, 60), Ківіор, Маджоре — Коваленко (Агудело, 46), Кьясі — Манай (Нзола, 60, Антісте, 71).

Інтер: Ханданович — Бастоні (Де Врей, 82), Шкріньяр, Д'Амброзіо — Перішич, Дамфріс (Дарміан, 75), Чалханоглу (Відаль, 75), Брозовіч, Барелла — Джеко (Мартінес, 60), Корреа (Санчес, 60).

Попередження: Бастоні, Ніколау